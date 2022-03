24-årig nordjysk mand fængslet for forsøg på manddrab

Men ifølge mediet Nordjyske har Nordjyllands Politi en formodning om, at der er flere medgerningsmænd til drabsforsøget, og at politiet derfor leder efter flere overfaldsmænd.

- Den varetægtsfængslede er sigtet for i forening med andre gerningsmænd at have medvirket til at forsøge at dræbe en person, oplyser anklager ved Nordjyllands Politi Kristina Frandsen til mediet.

- Offeret blev tildelt et knivstik i venstre lyske og fik pådraget et brud på venstre side af kæben.

Det 25-årige offer skulle være uden for livsfare.