Det ville have været et brud på menneskerettighederne, men ECHR skriver i sin afgørelse, at Højesteret har gjort et grundigt stykke arbejde med at undersøge mandens tilhørsforhold. Blandt andet har man fundet et tunesisk pas i mandens hjem.

Domstolen understreger desuden, at det er helt legitimt for de lande, der har underskrevet menneskerettighedskonventionen, at »tage et fast standpunkt mod terrorisme, som i sig selv udgjorde en alvorlig trussel mod menneskerettighederne.«

Adam Johansen har afsonet i fire år og sidder i dag på et dansk udrejsecenter.