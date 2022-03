Ferieområde i Søndervig står i flammer - ingen tilskadekomne

Sent onsdag aften udbrød der en voldsom og omfattende brand i en stor bygning i et sommerhusområde i Søndervig.

Torsdag morgen forsøger politi og brandvæsen fortsat at få kontrol over branden, og man forventer da også, at store dele af bygningen, der indeholder både bowlingcenter og legeland, brænder helt ned til grunden.