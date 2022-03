Dømt i stor momssag skal kun afsone en smule af fængselsstraffen

Onsdagens afgørelse er blot en af flere i sagskomplekset. Tidligere er der blevet afsagt domme på to et halvt år og to år. I alt er syv personer nu blevet dømt, oplyser NSK i en pressemeddelelse.

Den 50-årige er i øvrigt også blevet dømt for forsøg på hvidvask ved at have fremstillet fiktive fakturaer, oplyser anklagemyndigheden.

Heri udtrykker specialanklager Stig Paulsen tilfredshed med den forholdsvis lange fængselsstraf og bødens størrelse.

- Det er en meget stor og kompleks sag, der har krævet omfattende efterforskning og god hjælp fra blandt andet Skattestyrelsen, Motorstyrelsen og tysk politi, udtaler han.