Politi: Mand deltog i knivoverfald, inden han blev dræbt i Odense

I sagen fra januar var i alt ifølge politiets mistanke 12 personer involveret, da to mænd blev overfaldet i Dannebrogsgade bag banegården. Det skete den 13. januar omkring klokken 23.

Fyns Politi oplyser onsdag i en pressemeddelelse, at det ene af ofrene en overgang var i livsfare.

Der er imidlertid ikke rejst sigtelse for forsøg på manddrab, men alene for overtrædelse af straffelovens paragraf 245 om grov vold og for medvirken til grov vold.

Onsdag er i alt ti af de mistænkte blevet fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Odense. Fyns Politi har ikke oplyst, hvorledes de fængslede stiller sig til sigtelserne.