Mand såret af politiets skud i Hvidovre

I den står der udelukkende, at politiet klokken 01.59 natten til onsdag tilkaldte Politiklagemyndigheden, fordi en mand i forbindelse med en politiforretning var blevet ramt af skud.

Reglerne for politiets brug af skydevåben er fastlagt i politiloven. Ifølge skydereglementet må politiet blandt andet skyde for at afværge et angreb eller en overhængende fare på personer eller samfundsmæssige vigtige institutioner.

Politiet må også bruge skydevåben for at sikre pågribelsen er personer, som er mistænkt for at have deltaget i et sådant farligt angreb.