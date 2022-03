Over 800 ofre for billedkatalog: 27-årig ventes at tilstå

Miriam Michaelsen er bistandsadvokat for en del af kvinderne, og hun vil nedlægge krav om tortgodtgørelse for en lang række af sine klienter.

Hvor meget hun vil kræve i erstatning, afhænger af karakter og omfang af det materiale, som de enkelte ofre har fået delt.

- Der er forskel på, om du har fået delt et undertøjsbillede, hvor man ikke kan se dit ansigt, eller om du har fået delt mere voldsomt og mere eksplicit materiale, siger Miriam Michaelsen.

Advokaten forklarer, at det for kvinderne har været meget grænseoverskridende at finde ud af, at deres billeder har været tilgængelige i et digitalt mappesystem, som har fungeret som en byttebørs.

Flere af ofrene er blevet kontaktet på sociale medier af fremmede mænd, som formodes at have set deres billeder.

- Det er meget voldsomt og ubehageligt for de forurettede at føle, at nogen tager kontrollen over deres krop og deres liv og uden deres samtykke bestemmer, hvor og hvordan privat materiale skal deles, siger Miriam Michaelsen.

Retten i Hillerød har afsat ni dage til at behandle sagen mod den 27-årige mand, der ikke har været varetægtsfængslet i sagen. Dommen ventes i juni.