Smugling af 125 kilo amfetamin giver hårdest mulige straf

Østre Landsret har tirsdag lagt et år til straffen til en 31-årig mand, der er dømt for at have deltaget i indsmugling af 125 kilo amfetamin.

Straffen ender derfor på 13 år og seks måneders fængsel til Saed Alioua, der er medlem af rockergruppen Satudarah.

- Det er så alvorlig narkotikakriminalitet, så det skal virkelig også kunne mærkes eftertrykkeligt, siger anklager Andreas Kjærulff.