Serieforbryder har fået forvaring for voldtægtsforsøg og vold

- Vi mente, at han er så tilpas farlig, at en tidsbestemt straf ikke er tilstrækkelig. Når man får en forvaringsdom er den tidsubestemt. Derfor bliver han først lukket ud igen, når det er forsvarligt, og ikke bare fordi man rammer en bestemt dato. Det mente vi, var det rigtige i denne situation, siger han videre.

Forvaring er en særlig sanktion, som bruges, når en person har begået personfarlig kriminalitet og skønnes at være så farlig for sine omgivelser og samfundet, at en almindelig fængselsstraf ikke er nok.