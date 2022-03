Politibetjent tiltalt: 74 kvinder krænket under køreprøver

Anklageskriftet strækker sig over 23 sider. Den køreprøvesagkyndige er tiltalt for at have misbrugt sin stilling til dels at tvinge kvinderne til at ”gøre, tåle eller undlade noget”, dels at krænke deres blufærdighed.

Episoderne fandt ifølge tiltalen sted fra 2015 til 2019.

Betjenten gav flere af kvinderne massage. Det skete i parker og på villaveje, hvor han bad ofrene standse og stige ud af bilen.

Flere blev ”nusset” i nakken, berørt på lårene, blev holdt i hånden eller krammet af den motorsagkyndige, beskrives det i anklageskriftet.

Fire af kvinderne har desuden fortalt, at politibetjenten efterlod sit telefonnummer på bagsiden af deres midlertidige kørekort.

Der er afsat otte dage til retssagen. Den skal behandles ved Retten på Frederiksberg og begynder 8. marts.