Politiet skærper kontrol efter skuddrab i Odense

Visitationszonen gælder foreløbig frem til mandag den 15. marts klokken 12.00. Der er dog mulighed for at forlænge perioden, hvis Fyns Politi vurderer, at det er nødvendigt for at opretholde roen i Odense.

En 19-årig mand blev natten til søndag dræbt af skud, mens han befandt sig i en bil på en parkeringsplads på Nyborgvej ved krydset Nyborgvej/Ejbygade i Odense. Foreløbig er ingen anholdt for drabet.

Zonen omfatter Vollsmose og Korsløkkeparken, da politiet vurderer, at drabet er sket som led i et opgør mellem personer fra forskellige kriminelle grupperinger, der hører til i de to boligområder.