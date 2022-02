Syrienkrigere blev straffet - ikke ulovligt at kæmpe i Ukraine

Christian Perner forklarer desuden, at der også var indrejseforbud i Syrien.

- I forbindelse med, at radikaliserede danske statsborgere begyndte at rejse til Syrien og kæmpe for Islamisk Stat vedtog man, at man ville kriminalisere det at rejse ind i Syrien, så det blev strafbart i sig selv, siger han.

Der er ikke indført nogle former for indrejseforbud i Ukraine, så der er ifølge Christian Perner intet juridisk til hinder for at rejse til Ukraine.

På det korte pressemøde fredag, hvor forsvarsminister Morten Bødskov (S) og statsministeren fortalte, at Danmark sender våben til Ukraine, blev Mette Frederiksen spurgt, hvordan hun forholder sig til danskere, der vil tage til Ukraine og kæmpe.