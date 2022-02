Mand udvises for at have skubbet kvinde ud foran tog

Den 35-årige mand er blevet idømt fængsel i et år og ni måneder, skriver Københavns Politi på Twitter. Han er samtidig blevet udvist med forbud mod nogensinde at rejse ind i Danmark igen.

Han er dømt for at have krænket og været voldelig over for tilfældige personer på sin vej i løbet af juni og juli sidste år.

- En 35-årig jordansk mand er i dag blevet straffet med fængsel i et år og ni måneder. Manden blev desuden udvist for bestandigt, skriver Københavns Politi i et tweet.

- Han blev blandt andet fundet skyldig i vold, blufærdighedskrænkelse og for at have skubbet en kvinde ned på skinnerne på Valby Station, lyder det videre.

Skubbet på stationen fandt sted om aftenen den 12. juli. Kvinden stod på perronen ved spor fem, da manden først sparkede hende på det ene ben og slog hende.