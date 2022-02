Anklageskrift: Kvinde blev mishandlet gennem 12 år

Om der er beviser for disse og andre påståede forbrydelser i en afghansk familie, skal Retten i Glostrup afgøre under en række retsmøder. Det første finder sted mandag.

Kvindens ægtefælle og en anden mand er sat under tiltale, og anklagemyndigheden mener, at der er grundlag for en straf på mere end fængsel i fire år.

De to mænd nægter sig skyldige. På forhånd ønsker deres forsvarere ikke at udtale sig.

Gennem årene flyttede familien flere gange, men volden fulgte med og fortsatte ifølge anklageskriftet på adresser i Valby, Søborg og Ballerup.

Volden var så omfattende, at der blev tale om det, der i straffeloven betegnes som mishandling, påstår Københavns Vestegns Politi.