Dommere holder retsmøde om Amdi og andre fra Tvind

Om kort tid vækkes Tvindsagen til live i et retsmøde i Vestre Landsret. Emnet er Mogens Amdi Petersen og de andre, som anklagemyndigheden i mange år uden held har ønsket at stille for retten.

De i alt fem personer har siden 2013 været efterlyst via Interpol i en sag om grov økonomisk kriminalitet. Efterlysningen hviler på en kendelse fra samme år om varetægtsfængsling in absentia, altså uden at de var til stede.