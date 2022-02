Tre mænd dømt for at skyde tilfældige med hardball-pistol

Tre mænd i alderen 20 til 22 år er lørdag blevet dømt i retten i Helsingør for de fleste forhold i en sag, hvor de var tiltalt for at affyre en hardball-pistol mod tilfældige mennesker.

- For de skud, der var affyret 13. maj 2021, blev de dømt i alle tilfælde, hvor der blev affyret mod mennesker - på nær én person, som blev frifundet i to forhold om aftenen, fortæller Marcus Nymand.

Her blev en personbil ramt af mindst et skud, så bagruden blev smadret.

Der var rejst tiltale mod de tre for overtrædelse at straffelovens paragraf 252, der handler om forsætlig fareforvoldelse for et forhold, hvor der blev skudt mod biler på Helsingørmotorvejen.

De tre blev frifundet i det forhold.

En Hardball-pistol affyrer ikke rigtige skud, men plastikkugler. Dog fik flere af ofrene skader, da de blev ramt.

To af de tre mænd har siddet varetægtsfængslet siden 21. maj sidste år, mens den tredje har været varetægtsfængslet siden starten af juni.

Anklagemyndigheden ønskede at konfiskere den bil, de tre kørte i og fratage den ene mand kørekortet.

Marcus Nymand fortæller, at bilen er konfiskeret, men at den 21-årige fik lov at beholde sit kørekort.