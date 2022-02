En 13-årig pige, der sammen med en 18-årig ung mand var efterlyst af politiet, er fredag eftermiddag blevet genforenet med sin mor.

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

De to unge har været savnet siden natten til fredag i sidste uge.

Politiet har ikke haft mistanke om, at de to teenagere skulle have været udsat for noget kriminelt. Tirsdag oplyste politiet, at efterforskningen tydede på, at de havde besluttet at rejse væk sammen.