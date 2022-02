53-årig skal alligevel bag tremmer efter aktion i Struer

En 53-årig mand fra Struer, der onsdag blev anholdt efter en stor politiaktion i Struer, skal alligevel varetægtsfængsles.

En dommer i Retten i Holstebro valgte efter et retsmøde torsdag, at han skulle løslades. Men efter anklagerens anmodning har Vestre Landsret fredag besluttet, at manden skal være varetægtsfængslet i foreløbigt fire uger.