Offer blev efterladt døende: Fire mænd straffes med fængsel

Fire mænd idømmes fængsel mellem et år og et år og to måneder for vold mod 20-årig, der døde efter overfald.

Fire mænd blev torsdag idømt fængselsstraffe for et brutalt overfald i Horsens sidste år, der endte med at koste 20-årige Tobias Sebastian Jødal livet. Tre af mændene på henholdsvis 22, 22 og 30 år blev idømt fængsel i et år, mens den fjerde mand på 25 blev idømt et år og to måneders fængsel. Dommen blev afsagt ved Retten i Horsens.

Mændene blev tidligere på dagen fundet skyldige i bestemmelserne om vold og grov vold i forbindelse med overfaldet på den 20-årige. Men de fire mænd blev frifundet for anklagen om vold med døden til følge, som anklagemyndigheden ville have dem dømt efter. Offeret pådrog sig svære kvæstelser og afgik få dage senere ved døden. Overfaldet fandt sted 11. maj sidste år. Det ene af de tiltalte kendte Tobias Sebastian Jødal. Gruppen opsøgte ham for at stjæle et halvt kilo hash fra ham

Men Tobias Jødal havde ikke hash på sig. Det endte med, at en af de tiltalte, den 25-årige mand, gav ham et knytnæveslag i ansigtet. Den 20-årige mand sank sammen og slog ifølge anklageskriftet hovedet ind i døren på den sorte BMW X5, som mændene kørte i. Efterfølgende faldt han og slog hovedet i asfalten. En af de tiltalte sprayede peberspray i ansigtet på offeret, der på dette tidspunkt havde mistet bevidstheden. Han blev kastet ind i bilens bagagerum og fik hældt energidrikken Red Bull ud over hovedet. Sidstnævnte var et forsøg på at vække ham til live, vurderer retten. Herefter kørte bilen fra stedet, men den kom ikke langt. Bilen kørte ind i en sten, og gerningsmændene stak af, mens den 20-årige lå døende og hjælpeløs i bagagerummet.

Den 20-åriges død var efter rettens vurdering en uagtsom følge af det knytnæveslag, som han fik i hovedet. De tiltalte kunne ikke have regnet med, at et enkelt knytnæveslag ville få fatale følger, lød rettens konklusion. De fire mænd blev fundet skyldige i at have efterladt en døende mænd i hjælpeløs tilstand uden at tilkalde hjælp eller forsøge genoplivning. Specialanklager Anna Holm Christensen argumenterede for straffe mellem to og to og et halvt års fængsel til de tiltalte. Tilhørerpladserne var fyldt til bristepunktet med pårørende til den afdøde. De var synligt utilfredse med resultatet af dommen og forlod retssalen, da retsformanden læste dommen op. - Jeg tror ikke, der er nogen af jer, der har haft et barn, som blev dræbt på den måde, lød det vredt af en af tilhørerne, før hun forlod retssalen. De fire dømte i sagen modtager dommen, oplyser deres forsvarsadvokater. Anklageren oplyser, at det nu er op til statsadvokaten at afgøre, om dommen ankes fra anklagemyndighedens side.

/ritzau/