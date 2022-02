53-årig løsladt efter trusler der udløste stor politiaktion

Først på eftermiddagen onsdag ringede kvinden til politiet og anmeldte den 53-årige for trusler. Bagefter ringede manden selv 112 og truede politiet. Han fortalte, at han var i besiddelse af skydevåben og håndgranat.

Dommeren fandt dog ikke grundlag for at varetægtsfængsle manden, der i grundlovsforhøret erkendte sig skyldig. Anklageren vil ifølge TV Midvest kære afgørelsen til Vestre Landsret.

I løbet af eftermiddagen blev en ambulance og en lægebil tilkaldt for at holde standby, og også Hærens ammunitionsryddere ankom til Struer. Desuden blev en restaurant ved lystbådehavnen evakueret.

Undervejs i den mere end otte timer lange aktion var politiet flere gange i kontakt med den 53-årige, men han nægtede at overgive sig frivilligt.

Ved 23.30-tiden bevægede han sig uden for på båden. I samme øjeblik blev han ramt af en vandstråle fra politiet, så han røg i vandet. Han blev hjulpet op af vandet og anholdt.

- Risikoen for, at den nu anholdte var i besiddelse af våben, gjorde, at vi var nødt til at tage nogle ekstra forholdsregler, udtalte vicepolitiinspektør Sune Espersen efter aktionen i en pressemeddelelse.