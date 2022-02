Sag om skuddræbt rapper på væddeløbsbane er udskudt igen

Det var tilsyneladende en fejlslagen handel med 50 kilo hash, der medførte, at den 25-årige aarhusianske rapmusiker Abukar Hassan Ali i sommeren 2020 blev dræbt af to skud ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus.

- Det er jo klart, at vi ønsker, sagerne skal afgøres så hurtigt, som muligt, siger hun til mediet.

- Som udgangspunkt er det dybt utilfredsstillende, at man har et så langstrakt sagsforløb, hvor anklagemyndigheden jo igennem hele processen har gjort, hvad de kan for at gøre det her dumt og besværlig.

Noget sagens forsvarsadvokater er dybt utilfredse med. Til Ritzau kalder forsvarsadvokat André Rouvillain forløbet for ”mareridtsagtigt”.

Udsættelsen betyder, at der tidligst falder dom i august - mere end to år efter selve drabet fandt sted.

Og derfor er datoerne for, hvornår Retten i Aarhus kan genoptage retsmøderne, rykket seks måneder frem.

- Jeg har derfor anmodet om udsættelse igen, fordi jeg mener, at der kan være oplysninger i materialet, der kan være vigtige for sagen, forklarer anklager Birgitte Ernst til B.T.

Sagen blev senest udskudt i september. Hollandsk politi havde på det tidspunkt fundet nye beviser til sagen ved at hacke krypterede telefoner.

- Den er blevet udsat igen og igen. Det er sådan et mareridtsagtigt forløb. Ganske usædvanligt og dybt utilfredsstillende, siger han.

Den afdøde - Abukar Hassan Ali - var kendt i det aarhusianske rapmusikmiljø under kunstnernavnet Shmur.

En 42-årig hashhandler i København er tiltalt for drabet på Shmur. De to andre mænd er i 20’erne og tiltalt for hashhandlen.

Den ene af de to mænd, André Rouvillains 23-årige klient, er også blevet tiltalt for forsøg på manddrab.

Også forsvarsadvokat Henrik Stagetorn er frustreret over, at sagen igen udsættes. Han er forsvarer for den 42-årige drabstiltalte mand.

- Det er brandærgerligt. Det er et problem med vidneforklaringerne. De bliver jo ikke skarpere som tiden går, siger han til Ritzau.

Hans klient har siddet varetægtsfængslet siden august 2020.