Højesteret skal afgøre, om drabsmand kan sættes fri efter 36 år

Det er Procesbevillingsnævnet, som har givet tilladelse til, spørgsmålet kan komme for Højesteret. Det sker efter anmodning fra Kriminalforsorgen, der ikke mener, at den nu 66-årige indsatte skal på fri fod.

Østre Landsret afgjorde i december sidste år, at Kriminalforsorgen skal fastsætte vilkår for en prøveløsladelse af Seth Sethsen.

Henrik Stagetorn fortæller til Ritzau, at han i Højesteret vil gå efter at få Seth Sethsen prøveløsladt.

- Det vil være en stadfæstelse af landsrettens afgørelse, siger advokaten.

Han forventer, at sagen vil komme for Højesteret inden for et par måneder.

Seth Sethsen har siden 1985 siddet bag tremmer.

I 1985 skød og dræbte han en taxachauffør i hans hyrevogn i Albertslund.