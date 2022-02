17-årig dreng dømt for dræbe teenager med knivstik

Et enigt nævningeting i Østre Landsret har torsdag morgen fundet en teenagedreng skyldig at have dræbt en 18-årig mand under et masseslagsmål i april 2020 i Gentofte. Det skriver Ekstra Bladet.

Dengang var den drabsdømte bare 15 år.

Den nu 17-årige blev også dømt for drab i byretten, men har fastholdt, at han handlede i nødværge og havde anket dommen til landsretten. Men landsretten har altså ligeledes fundet ham skyldig i drab.