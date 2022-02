Kvinden kontaktede tidligere onsdag politiet og anmeldte, at hun var blevet udsat for trusler på livet. Hun er ifølge politiet uden for fare.

- Vi er klar over, at det kan se voldsomt ud, når vi er så massivt til stede i et område. Vores betjente er til stede for at undgå, at der opstår en farlig situation, skriver politiet på Twitter.

Politiet understreger, at ingen er kommet til skade, og opfordrer folk til at holde afstand og lade politiet arbejde på stedet.

Ifølge TV Midtvest holder en ambulance og en lægebil standby ved havnen. Desuden viser billeder, at Hærens ammunitionsryddere ankommet.