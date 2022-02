Efterlyst for overfald med skruetrækker melder sig selv

En 25-årig mand, der var efterlyst for at have stukket to mænd ned med en skruetrækker foran et diskotek i Skive, har meldt sig selv til politiet.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Klokken 05.26 søndag fik politiet en anmeldelse om et større slagsmål foran diskotek Manhattan i Thinggade.