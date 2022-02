Fyns politi efterlyser to savnede teenagere internationalt

Politiet tror ikke, at der er sket to unge noget. Men det kan være børnebortførelse, da de er 13 og 18 år.

Fyns Politi leder fortsat efter to teenagere, der forsvandt natten til fredag. De to unge er også efterlyst internationalt. Politiet har ikke nogen formodning om, at der er sket drengen og pigen noget. Men i en meddelelse fra politiet tirsdag lyder det, at det arbejder på at undersøge, om der alligevel kan være sket noget strafbart.

Det skyldes, at pigen er 13 år, mens drengen er 18 år. - Vi er i gang med at kigge på omstændighederne i sagen, og ud fra dem vil vi vurdere, om der i forbindelse med sagen kan være foregået noget strafbart, idet pigen er 13 år og altså ikke myndig. - Derved kan der juridisk være tale om en børnebortførelse, fordi værge/forældre ikke har givet et samtykke til udrejsen, siger vicepolitiinspektør Claus Andkjær i meddelelsen fra politiet.

Den foreløbige efterforskning tyder på, at de to unge har besluttet sig for at rejse væk sammen.

- Vi har set dem på overvågningsbilleder fra Københavns Lufthavn, og ud fra det, vi har set samt andre oplysninger i sagen, så er det vores opfattelse, at pigen har det godt, og at de to rejser sammen, siger Claus Andkjær. Flere oplysninger tyder på, at de enten er eller har været i Norge eller Sverige.

/ritzau/