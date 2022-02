Byret beordrer fængsel til at omtale dømt som "hun"

Den dømte identificerer sig som kvinde og fik for seks år siden et juridisk kønsskifte fra mand til kvinde.

En dømt i Herstedvester Fængsel har netop fået rettens ord for, at personalet skal tiltale vedkommende som ”hun” og ”hende”. Og det gælder både i tale og i skrift.

Men det er ikke blevet til en kønsskifteoperation, og Retslægerådet har i en udtalelse slået fast, at den indsatte har det biologiske køn mand.

I retssagen forlangte hun erstatning og mente, at hendes menneskerettigheder er blevet krænket, blandt andet fordi hun er blevet visiteret nøgen af mandligt personale.

Men byretten siger, at det er lovligt, at visitationer foretages af personale af samme køn som den indsatte. Desuden er der ikke grundlag for at rokke ved Herstedvester Fængsels beslutning om at placere hende på en afdeling for mænd.