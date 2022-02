Bilist fik hjertestop lige ved politistation - fik hurtig hjælp

Da en bilist tirsdag morgen fik hjertestop i den københavnske trafik, skete det på et heldigt sted.

Det var på Borups Allé ganske tæt på en politistation, at manden i en bil cirka klokken 8.40 påkørte to andre biler, oplyser politiets vagtchef.

Kort derfra var to betjente på en parkeringsplads ved Station Bellahøj i færd med at forberede sig til at rykke ud på en opgave.