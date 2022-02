Tidligere hollandsk politibetjent kørte hård narko til Danmark

Den 60-årige Peter Luik har tilstået forbrydelserne. De bestod i dels at have medvirket til indsmugling af i alt 55 kilo kokain og dels i indsmugling af 150 kilo hash.

Det var i efteråret 2020, at stofferne blev kørt fra Holland til Danmark, oplyser NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, i en pressemeddelelse tirsdag om sagen, hvor afgørelsen faldt mandag.

Straffen på fængsel i 14 år - hvilket i øvrigt er to år mere end for eksempel udgangspunktet i drabssager - var også hendes oplæg til dommeren.

Transporterne til Danmark skete med en lastvogn med anhænger. Der var en dæklast, som skulle få turene til at se lovlige ud. Dæklasten blev bragt tilbage til Danmark, oplyser Camilla Winther Wagner.

- Han har sagt, at han modtog mellem 200 og 250 euro pr. tur, siger hun.

Den 60-årige aflagde ikke en blank tilståelse. Han vidste ikke positivt noget om kokain og hash, oplyser advokaturchefen.

Den tidligere politiassistent forklarede, at han godt vidste, at han nok kørte med for eksempel guld, sølv eller noget andet. Desuden accepterede han risikoen for, at der kunne være narkotika i lastrummet.