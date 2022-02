Evakueret fra Kabul risikerer straf i landsret

Anklagemyndigheden er ikke tilfreds med, at en evakueret afghansk mand i Københavns Byret undgik at blive straffet for at have overtrådt et forbud mod indrejse i Danmark.

Dommen om bortfald af straffen er blevet anket til Østre Landsret, oplyses det i Statsadvokaten for København.

Den 30-årige var blandt de mennesker, som blev hjulpet ud under den kaotiske situation i Kabul i slutningen af august, da Taliban havde overtaget magten i landet.