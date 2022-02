Det var en følelse af ensomhed, der dragede en nu 27-årig mand til at tage hul på et årelangt forløb, hvor han hackede og manipulerede sig til mere end 17.000 intime billeder af flere end 500 kvinder – herunder veninder, bekendte og kollegaer.

Manden nægter sig skyldig i langt størstedelen af de i alt 52 tiltalepunkter – heriblandt flere anklager om voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Det omfatter at presse kvinder til at udføre seksuelle handlinger på sig selv under trussel af at ville offentliggøre deres nøgenbilleder.

»Jeg har spurgt mig selv om, hvorfor (jeg gjorde det, red. ) mange gange. Jeg havde i en periode været afskåret fra mine venner,« sagde han med henvisning til et ophold i et ungdomsfængsel.

Samtidig erkender han, at han havde tilegnet sig de flere end 17.000 intimbilleder eller -videoer af flere end 500 personer. Han erkender dog ikke, at han skulle have forsøgt at videreformidle dem til andre.

»Manipulation er et nedladende ord. Jeg vil hellere kalde det at tage røven på gode venner. Jeg synes ikke, at jeg har manipuleret dem.«

Den tiltalte forklarede, at han ikke mente, at der var tale om hacking eller manipulation.

Han erkender dog at have skaffet sig adgang til flere end 4.000 personers adgangskoder ved f.eks. at have bildt dem ind, at der var virus på deres computer.

I et enkelt tilfælde vedkender hans sig at have truet en kvinde med offentliggørelse af nøgenbilleder, hvis ikke hun optrådte helt eller delvist nøgen foran et kamera.

Et omfang, som flere har betegnet som en af de største sager af sin slags nogensinde herhjemme.

Kvinderne var hovedsagligt mellem 15 og 18 år gammel, da episoderne fandt sted. Derfor er manden også tiltalt for besiddelse af børneporno, hvilket han i nogen grad erkender. At han skulle have videredelt det, afviser han dog.

Den 27-årige mand forklarede, at hele forløbet startede med, at en veninde havde glemt at logge ud af sin Facebook-profil fra hans computer.

»Jeg går ind og kigger lidt, og på den måde fik jeg smag for det,« forklarede han.

Han gennemså kvindens samtaler med andre og opdagede kodeord til f.eks. Netflix. På et tidspunkt opdagede den tiltalte en samtale, hvor der var sendt intime fotos, som han gemte på sin computer.

Det blev startskuddet til, at han udviklede et helt system af mapper, hvor han gemte intimbilleder, som han ifølge anklagen skulle have manipuleret sig til, forsøgt at dele med andre og have brugt til at true kvinder med.

Vidste, at det var forkert

Næsten samtlige tilhørerpladser i den store nævningesal var optaget af unge kvinder. Nogle var kommet for »at se, hvad han er for et menneske«, som en udtrykte det. Andre sad med tårer i øjnene, da de 52 tiltalepunkter blev læst højt.

Også den 27-årige var synligt berørt og måtte holde pauser under forklaringen. Han gav udtryk for, at han var blevet afhængig af hackingen, og at han »vidste lige fra starten, at det var forkert«.

»Jeg ville gerne have stoppet med det her for længe siden. Jeg talte med en bekendt, der rådede mig til at stoppe og truede med at inddrage mine elektroniske ting.«

Han forklarede, at hackingen gav ham en følelse af at være lykkedes med noget.

»Jeg tror måske, at det var en følelse af, at jeg ikke selv slog til. At jeg manglede selvværd. At jeg kunne bekræftes i, at her var der noget, jeg var god til.«

Flere gange betroede veninder ham, at de frygtede at være blevet udsat for hacking – dog uden at nære mistanke til ham.

»De første par gange løb det mig koldt ned ad ryggen, og det fik mig også til at tænke, at jeg skulle stoppe. Jeg havde så dårlig samvittighed.«

Manden blev første gang anholdt i april 2020, efter at en kvinde anmeldte ham til Midt- og Vestjyllands Politi i efteråret 2019.