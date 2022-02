Politiet kom lørdag aften på et noget usædvanligt besøg på en adresse nær Bramming ved Esbjerg, da en patruljevogn bragede gennem skydedørene til et hus.

Ifølge det regionale medie JydskeVestkysten skete uheldet på Vejrup Storegade klokken 23.29.

Vagtchef Ole Aamann fra Syd- og Sønderjyllands Politi kan over for mediet ikke oplyse, hvad der gik forud for uheldet, eller hvorfor føreren af bilen kørte ind i et hus.