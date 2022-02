32-årig stukket ned med kniv under slagsmål ved diskotek

En 32-årig mand er uden for livsfare, efter at han søndag morgen blev stukket flere gange med en kniv under slagsmål i Skive.

Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, der fik anmeldelsen om slagsmålet klokken 05.26.

Slagsmålet fandt sted foran diskoteket Manhattan i Thinggade 21.

- Det er to grupper, der kommer op at slås. To personer bliver efterfølgende bragt til Viborg Sygehus, men de er begge uden for livsfare, fortæller politiets vagtchef Jesper Brøndum.