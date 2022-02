Det vakte opsigt, da der lørdag eftermiddag var en større politiaktion i gang i landsbyen Søby på Djursland.

Adskillige betjente med maskinpistoler og en indsatsleder var lørdag eftermiddag til stede i byen mellem Aarhus og Randers.

De skulle undersøge nogle mistænkelige forhold.

En person havde tilkaldt politiet, fordi vedkommende troede, at en ung mand, der befandt sig i en have, bar et rigtigt gevær.