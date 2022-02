Anklagere vil dæmpe grove ord i retten

Det er hårde ord fra specielt forsvarere, der giver anledning til diskussioner. Derfor har man i toppen af anklagemyndigheden besluttet at indsamle oplysninger om tilfælde, hvor grænserne er overskredet.

Og det er vel at mærke ikke den tiltaltes opførsel, som Foreningen af Offentlige Anklagere er særligt optaget af.

Gemytterne kan koge over i en retssal, når det skal afgøres, om en borger skal i fængsel eller ej. Af og til bliver det for meget. I hvert fald ifølge landets anklagere.

- Vi har fra Foreningen af Offentlige Anklagere fået oplysninger om flere episoder. For eksempel har en forsvarer rejst tvivl om, hvorvidt en anklager overhovedet har en juridisk embedseksamen, siger hun.

- Jeg tror, at anklagerne har en oplevelse af, at tonen er blevet hårdere, men det kan vi fra Rigsadvokatens side hverken sige ja eller nej til.

En rapport fra Arbejdstilsynet beskrev for et par år siden nogle yngre anklageres oplevelser i Københavns Politi. De fortalte om at få skældud og blive råbt ad i retten af både dommere og forsvarere.

Af og til benytter forsvarerne sig af unødvendigt grove vendinger, der er mere møntet på personen end sagen. Det mener Mariam Khalil, der er formand for anklagerne.

- Jo grovere tone, desto højere bliver konfliktniveauet. Vidner og tiltalte kan nogle gange blive forskrækkede over at opleve den grove tone, der er mellem professionelle aktører, siger hun.

I retslokalet er rollerne forskellige. Dommeren skal optræde upartisk. Anklageren har pligt til at være objektiv, mens forsvarerens opgave er at gå efter svagheder i sagen.