Stor kokainsag er under optrevling hos politiet

Politiet er tilsyneladende ved at opklare en sag om indsmugling af mange kilo kokain for snart to år siden.

I hvert fald har en dommer i Københavns Byret fredag vurderet, at der er en begrundet mistanke mod en 40-årig mand. Han er blevet varetægtsfængslet i 27 dage.

Sigtelsen drejer sig om indsmugling af mindst 29 kilo kokain. Det skal være sket i en periode i marts 2020 sammen med to andre mænd.