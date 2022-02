Sprængstoffer er afsløret i kælderrum i Lyngby

Politiet har fundet sprængstoffer i Lundtofte, og en mand er blevet anholdt. Det oplyser Nordsjællands Politi fredag eftermiddag til Ekstra Bladet.

Fundet er gjort i et kælderrum i bebyggelsen Lundtofteparken, og den anholdte 25-årige mand ventes at blive fremstilles for en dommer i Retten i Lyngby lørdag. Her risikerer han at blive varetægtsfængslet.