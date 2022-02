Forsvarere vil kæmpe for at få spionchef renset

Men det lykkedes ikke for advokaterne David Neutzsky-Wulff og Lars Kjeldsen at få pustet den alvorlige mistanke væk under et 20 timer langt retsmøde i Østre Landsret.

Det var en klar sejr for Lars Findsens forsvarere, at den hjemsendte spionchef torsdag eftermiddag kunne forlade arresten i Hillerød efter 70 dages fængsling.

I afgørelsen skriver landsrettens tre dommere ligesom en kollega i Københavns Byret under på, at der en begrundet mistanke om, at chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste skal have røbet statshemmeligheder.

Torsdag udtrykker David Neutzsky-Wulff naturligvis glæde over løsladelsen, men arbejdet er langt fra ovre.

- Vores opgave fremover bliver at få afkræftet mistanken og vise, at der ikke er noget at komme efter, siger han.

At Lars Findsen er sat på fri fod, har også en praktisk betydning. Fremover skal advokaterne ikke tale med deres klient i et besøgsrum i Hillerød Arrest.