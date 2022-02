Anmeldelser af mandatsvig er mere end tredoblet

Mandatsvig går under den kategori, der betegnes som økonomisk kriminalitet. Man begår mandatsvig, hvis man forvalter andres penge og udnytter det til at give sig selv eller andre en gevinst.

Lars Bo Langsted, professor emeritus på Juridisk Institut på Aalborg Universitet, giver et eksempel:

- Det typiske mandatsvig er et, hvor gerningsmanden kan handle på vegne af offeret – eksempelvis ved at have et kreditkort fra sit firma, som man så bruger til private indkøb, skriver han i en kommentar.

Lars Bo Langsted har dog også et par forbehold at tage. Han påpeger, at tallet for 2021 sagtens kan handle om store sager med mange forhold.