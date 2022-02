Én person alvorligt kvæstet i ulykke mellem bil og lastbil

En alvorlig ulykke på Holstebrovej vest for Mønsted har fået politiet til at spærre vejen i begge retninger. Derfor skal bilister ad en omkørsel for at komme forbi stedet.

Det oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi Ole Vanghøj.

Én person er blevet alvorligt kvæstet i ulykken, hvor en lastbil og en personbil er kørt direkte ind i hinanden. Det er uvist, hvad der er årsag til ulykken.