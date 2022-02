Anklager om godt 18.000 stjålne intimbilleder og -videoer fra flere end 500 kvinder, voldtægtsforsøg, forsøg på hacking af over 4.400 personers kodeord, besiddelse af børneporno og blufærdighedskrænkelser.

Det er en omfattende sag, som mandag morgen begynder ved retten i Herning. Her skal et nævningeting over hele 21 retsdage tage stilling til, om en 27-årig mand fra Herning har gjort sig skyldig i et eller flere af i alt 52 tiltalepunkter.