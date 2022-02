Det oplyste vagtchef Jesper Mortensen torsdag morgen.

Natten igennem har politiet og Forsvaret søgt til lands og på vandet efter mændene, der er i familie med hinanden. Det lykkedes dog ikke at finde dem.

Eftersøgningsarbejdet var i løbet af natten også besværliggjort af voldsomt vejr i området.

Derfor lød opfordringen fra Midt- og Vestsjællands Politi torsdag morgen, at politiet ville være til stede langs kysterne i området ud for Nordvestsjælland.

Borgere blev også bedt om at slå alarm, hvis de så noget langs vandkanten.

Om det er en tilfældig person, der fik øje på den 48-årige, er ikke oplyst.

Natten til torsdag havde Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) et varsel ude om risiko for stormende kuling med vindstød af stormstyrke for den sydlige tredjedel af landet. Det inkluderede farvandet ud for Nordvestsjælland.