Før ændringen ville det ikke nødvendigvis kunne straffes som voldtægt, hvis en person - typisk en kvinde - sagde nej til sex, men alligevel endte med at have samleje.

Lovændringen – som blev vedtaget af et enigt Folketing – sænkede barren for, hvornår noget kan straffes som voldtægt ved at indføre en ny samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse. Den betyder, at det nu er strafbart at have samleje med en person, der ikke samtykker.

39-årig idømt tre års fængsel for to voldtægter

Læs også 39-årig idømt tre års fængsel for to voldtægter

Bevismæssigt kan voldtægtssager dog stadig være vanskelige, og det er endnu for tidligt at sige, om stigningen i anmeldelser og sigtelser også fører til, at flere bliver dømt.

Tal fra Rigsadvokaten har dog vist, at der også rejses flere tiltaler for voldtægt end tidligere, hvilket altså betyder, at sagerne når frem til domstolene.

Trine Baumbach, professor i strafferet på Københavns Universitet, har påpeget, at retssystemet allerede er blevet langt bedre klædt på i sager om voldtægt.

»Der skal ikke længere føres bevis for, at kvinden var passiv, og at hun faktisk var psykisk eller fysisk ude af stand til at modsætte sig samleje. Nu er det nok, at der kan føres bevis for, at der ikke forelå et samtykke,« sagde hun for nylig til Ritzau.

Tallet skal helst falde

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup indikerer udviklingen og det større fokus på, hvornår der er tale om voldtægt, at flere sager kommer frem i lyset.