Eftersøgningen efter to forsvundne sejlere er indstillet

Politiet fik anmeldelsen klokken 22.42 onsdag aften, efter at de to mænd på henholdsvis 55 og 48 år ikke ankom til havnen i Havnsø til aftalt tid.

Politi og beredskab har torsdag morgen indstillet eftersøgningen efter to mænd, der onsdag aften blev meldt savnet i forbindelse med en sejltur fra Røsnæs til Havnsø ud for Nordvestsjælland.

Eftersøgningsarbejdet er i nat blevet besværliggjort af voldsomt vejr i området.

Natten til torsdag havde Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) et varsel ude om risiko for stormende kuling med vindstød af stormstyrke for den sydlige tredjedel af landet. Det inkluderede farvandet ud for Nordvestsjælland.

Ifølge Jesper Mortensen er det for tidligt at sige noget om, hvad der kan være sket med de to mænd.

- De kan have haft motorstop, båden kan være kæntret og så videre, sagde vagtchefen omkring klokken 00.50 natten til torsdag.

Havnsø ligger godt 20 kilometer nordøst for Kalundborg.