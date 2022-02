Det mener anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi, som har rejst tiltale mod den tidligere kommunaldirektør for bedrageri.

Bedrageriet skal være sket i 2019, da den tidligere direktør var i USA.

Her blev der foretaget flere private indkøb, som ifølge politiet blev hævet på kommunens konto i stedet for på direktørens egen. Det var nemlig Sorø Kommunes kreditkort, der blev brugt til at betale en del af regningerne.

Blandt andet blev der betalt for en privat middag og billetter til en koncert i byen Nashville, der ligger i delstaten Tennessee. Direktøren var i byen i forbindelse med en konference.

Først i 2021 blev han meldt til politiet for den mulige svindel. I en pressemeddelelse fra august sidste år oplyste kommunen således, at man havde valgt at politianmelde sagen.