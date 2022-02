18-årig anholdt for at røve teenager med kniv i Brønshøj

Politiet har anholdt en 18-årig mand, der er mistænkt for med en kniv at have røvet en teenager på Frederikssundsvej i Brønshøj natten til tirsdag.

Det siger Espen Godiksen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi, natten til onsdag.

Politiet fik anmeldelsen om røveriet klokken 02.36 tirsdag. Det blev anmeldt af en 17-årig dreng, efter at han var blevet passet op af to gerningsmænd, der med kniv truede ham til at udlevere sin pung og også til at hæve penge til dem.