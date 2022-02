Tre mænd fængslet for at levere 35.000 joints til marked

Det sigtes tre mænd for at have leveret til hashmarkedet på Christiania, så de mange joints kunne sælges videre fra boder i Green Light District på den københavnske fristad.

De sigtes for at have leveret hashprodukterne fra 12. januar til 13. februar i år som led i den organiserede hashhandel på Christiania.

Men en dommer ved Dommervagten i København har tirsdag vurderet, at der er begrundet mistanke mod mændene, og at de på fri fod ville kunne vanskeliggøre efterforskningen af sagen ved eksempelvis at fjerne spor, ved at advare eller ved at påvirke andre.

Derfor har dommer Bettina Bang Jakobsen bestemt, at de tre mænd skal fængsles i sagen. De varetægtsfængsles i 27 dage.

Det er uvist, om de tre mænd i 20’erne har valgt at kære kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten.