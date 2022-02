Politi må ikke længere visitere uden mistanke nær Odense

Efter at det i mere end tre måneder har været muligt for politiet at visitere folk i Odense-forstæderne Vollsmose og Korsløkke uden nogen mistanke om kriminelle handlinger, forsvinder den mulighed tirsdag eftermiddag.

Politidirektør Arne Gram understreger dog, at politiet tager situationen med stridende grupperinger i og omkring Vollsmose meget alvorligt.

Senest blev den forlænget 1. februar. Men siden da har der ikke været nogen hændelser eller fund, der giver grund til at forlænge zonen, oplyser politiet.

- Fyns Politi følger situationen nøje. Vi vil løbende vurdere, om der igen opstår behov for en yderligere skærpet indsats i området, siger han i pressemeddelelsen.

Visitationszoner er midlertidige, og politiet kan med hjemmel i politiloven indføre zonerne.

I sådanne zoner kan politifolk visitere borgere og biler uden at have en konkret mistanke om, at de involverede personer har foretaget sig noget kriminelt. Det skal der ellers normalt være.

Da zonen blev oprettet i Vollsmose og Korsløkke i november, sagde politidirektøren, at formålet var at genskabe trygheden i området. Og fordi politiet frygtede, at der kunne komme yderligere voldelige konfrontationer.

Her henviste han til en skudepisode den 8. november i Egeparken i Vollsmose, hvor ingen kom til skade.