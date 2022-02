Chauffør var beruset ved ulykke, der gjorde 4-årig hjernedød

Og tirsdag er en 34-årig mand, der formodentlig sad bag rattet i bilen, blevet fremstillet i et grundlovsforhør in absentia - altså uden selv at være til stede.

En 4-årig pige, hendes far og farens kammerat blev hastet på hospitalet, efter at de fredag aften sad i en bil, som kørte galt ved Nørre Nebel.

Han kørte på Hennebjergvej syd for Nørre Nebel med sin 30-årige kammerat og dennes 4-årig datter, da ulykken skete. De blev hastet til hospitalet med alvorlige kvæstelser.

Ifølge regionalmediet JydskeVestkysten, der var til stede ved grundlovsforhøret, blev det fortalt, at pigen er erklæret hjernedød og vil dø, når hun tages af respiratoren.

Derfor er der i sagen rejst sigtelse for uagtsomt manddrab. Derudover er den 34-årige blevet sigtet for uagtsom legemsbeskadigelse.

Regionalmediet beretter, at de to voksne mænd kørte fra en grillfest for at hente mælk til de børn, som også var til festen. Begge var berusede med en promille over 1, og de har begge fået hjerneskader af ulykken.