4-årig pige død i ulykke - chauffør var måske beruset

En blot 4-årig pige har mistet livet, efter at hun fredag aften sad i en bil, som kørte galt ved Nørre Nebel.

Og tirsdag er en 34-årig mand blevet fremstillet i et grundlovsforhør in absentia - altså uden selv at være til stede.

Han er sigtet for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse i forbindelse med soloulykken i sidste uge.